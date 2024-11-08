В России заметно подорожало молоко

«Ценозавр»: бутылка молока в российских магазинах подорожала в среднем на 14,7 % С начала ноября 2023 года стоимость бутылки молока объемом 900 миллилитров в российских розничных магазинах увеличилась в среднем на 14,7 процента и достигла уровня в 86,6 рубля.