Этот рецепт мой кулинарный успех. Очень вкусные «Крабовые профитроли», готовятся просто, а оторваться от них невозможно

Дорогие подписчики и читатели нашего кулинарного блога "MEREL kitchen", сегодня я поделюсь с вами классным рецептом, который стал по словам моей семьи моим кулинарным успехом - это "Крабовые профитроли" от них просто невозможно оторваться, так это вкусно! Раньше мне казалось, что готовить заварное тесто это долго и сложно, но увидев один раз как моя сестра ловко и просто делает его на эклеры, я тоже решила попробовать сделать и оказалось, что это очень просто и вкусно, а еще очень красиво и по праздничному! Это заварное тесто подходит не только для профитролей, но и для эклеров, рецепт универсальный, всегда получается на отлично, сохраняйте в кулинарную копилку! Для теста на профитроли я беру: Масло сливочное- 100 гр.