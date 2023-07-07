Новый гражданин РФ, совершивший тяжкое преступление, не говорит по-русски. Как это произошло и кто за это ответит?
Очередное замещение русских произошло в Самаре.
Мигрант, как сообщается, год назад ставший гражданином РФ и проживавший в Казани, убил молодую русскую женщину Екатерину, 34 лет.
Комментарии
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наши чиновники и сами русского языка, кроме мата, не знают
Интересно,как автор будет контролировать ход этого дела,- здесь,на этой странице?!
Ну чего расшумелись-то ? Давно вопросы к нашим же продажным шкурам. И решать надо с ними. Тогда и шуметь повода не будет. Что касается визга по поводу именно мигрантов, так посмотрите , что у нас творится с домашним насилием, вот там страшные цифры.....
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