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Новый гражданин РФ, совершивший тяжкое преступление, не говорит по-русски. Как это произошло и кто за это ответит?

Очередное замещение русских произошло в Самаре. Мигрант, как сообщается, год назад ставший гражданином РФ и проживавший в Казани, убил молодую русскую женщину Екатерину, 34 лет.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
наши чиновники и сами русского языка, кроме мата, не знают
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1 час.
ВШ
Валерий Шорохов
Интересно,как автор будет контролировать ход этого дела,- здесь,на этой странице?!
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56 мин.
И
Иринушка
Ну чего расшумелись-то ? Давно вопросы к нашим же продажным шкурам. И решать надо с ними. Тогда и шуметь повода не будет. Что касается визга по поводу именно мигрантов, так посмотрите , что у нас творится с домашним насилием, вот там страшные цифры.....
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59 сек.

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