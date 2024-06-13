Генацвали, "зелёные человечки" и финал игры "в независимость"

Алексей Тан

Грузию в объятия России.=============== На...й, на....й!!.... (Найн!!) , Пусть ЭТО ОТРЕБЬЕ, себе забирают, турки и Курды... это их отпрыски. выблевки... и ни какого отношения... к НАРОДАМ России, они не имеют!!!.... как и Армяне....(а то что они "православные"... так и свиНдомые, так же "православные").