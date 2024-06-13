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Генацвали, "зелёные человечки" и финал игры "в независимость"

Генацвали, "зелёные человечки" и финал игры "в независимость"

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Янки буквально толкают Грузию в объятия России. В ответ на принятие закона об иноагентах, и подготовку законопроекта о запрете "пернатости в стране", англосаксы ввели санкции против Грузии.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
хохлы вонючие свиньи сидите в яме с гiвном вам это слаще пряника🐽🐓🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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22 час.
Алексей Тан
Грузию в объятия России.=============== На...й, на....й!!.... (Найн!!) , Пусть ЭТО ОТРЕБЬЕ, себе забирают, турки и Курды... это их отпрыски. выблевки... и ни какого отношения... к НАРОДАМ России, они не имеют!!!.... как и Армяне....(а то что они &quot;православные&quot;... так и свиНдомые, так же &quot;православные&quot;).
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22 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Да, да, ни в коем случае их не надо пускать в Россию. Пользы они не приносят, только купи - продай. Только криминал от них.
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10 час.

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