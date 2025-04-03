Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США предостерегают другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Противодействия могут привести к наращиванию трений в области торговли, предупреждает США. Вы не можете нам отвечать! Трамп становится похож на ставленников на Западе - типа Бербок! Думал что он хоть немного умнее, но напрасно!
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