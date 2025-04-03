Минфин США предостерег страны от контрмер против «взаимных» пошлин Трампа

Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США предостерегают другие страны от введения ответных мер на новые таможенные пошлины от Вашингтона, подчеркивая, что такие действия могут привести к наращиванию трений в области торговли.
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