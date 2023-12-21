Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на яйца

По мнению специалиста, поставка яиц из других стран сильно не повлияет на ценообразование Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о том, когда в России снизятся цены на яйца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии