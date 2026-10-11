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Стриженова месяц держала диету, похудела на 2 кг — а дочь припомнила ей наполеон в 10 вечера

Стриженова месяц держала диету, похудела на 2 кг — а дочь припомнила ей наполеон в 10 вечера

Екатерина Стриженова месяц пыталась похудеть — и сбросила всего два килограмма. О результате телеведущая честно рассказала в личном блоге и попросила подписчиков поделиться своим опытом.

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