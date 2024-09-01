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Рентген, отвес и весы: как выбирали «Мисс правильную осанку» в 50-е

Рентген, отвес и весы: как выбирали «Мисс правильную осанку» в 50-е

Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее.

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