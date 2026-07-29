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Царьград

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Путин подписал указ об отставке главы Удмуртии Бречалова

Путин подписал указ об отставке главы Удмуртии Бречалова

Президент России Владимир Путин отправил Александра Бречалова в отставку с поста главы Удмуртии. Временно исполняющей обязанности назначена Ольга Абрамова, ранее занимавшая должность первого вице-премьера Удмуртии.

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