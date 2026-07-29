Путин подписал указ об отставке главы Удмуртии Бречалова

Президент России Владимир Путин отправил Александра Бречалова в отставку с поста главы Удмуртии. Временно исполняющей обязанности назначена Ольга Абрамова, ранее занимавшая должность первого вице-премьера Удмуртии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии