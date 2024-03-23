Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла не отреагировать на новость, что Франция прямо отказалась от своих граждан, посланных на верную смерть под Одессу и Харьков из-за необъятного эго властей Парижа.
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