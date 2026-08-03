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Нижегородская правда

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Эффект Фудзивары зафиксировали в июле в Нижегородской области

Эффект Фудзивары зафиксировали в июле в Нижегородской области

На территории Нижегородской области в июле происходили настоящие «погодные качели». Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на фенолога Арзамасского филиала ННГУ Михаила Любова.

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