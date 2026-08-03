Эффект Фудзивары зафиксировали в июле в Нижегородской области

На территории Нижегородской области в июле происходили настоящие «погодные качели». Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на фенолога Арзамасского филиала ННГУ Михаила Любова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии