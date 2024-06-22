Кино: 11 экранных пар с самой захватывающей химией: Актёры, между которыми воистину летали искры

Как часто бывает, что, начиная смотреть фильм или сериал, кажется, что происходящее на экране не так уж и увлекательно? Также часто первое впечатление оказывается ошибочным и эмоции захлёстывают зрителя с невиданной силой.
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