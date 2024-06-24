Почему Путин так долго держал Шойгу на должности министра обороны? Ответ всем критикам Сергея Кужугетовича

Интересная жизнь с Vera Star Фото: ctnews.ru После того как Сергея Шойгу отправили в отставку, а на его место назначили Андрея Белоусова, тренд, который был задан ещё Евгением Пригожиным, сегодня снова актуален как никогда.
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