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Почему Путин так долго держал Шойгу на должности министра обороны? Ответ всем критикам Сергея Кужугетовича

Почему Путин так долго держал Шойгу на должности министра обороны? Ответ всем критикам Сергея Кужугетовича

Интересная жизнь с Vera Star Фото: ctnews.ru После того как Сергея Шойгу отправили в отставку, а на его место назначили Андрея Белоусова, тренд, который был задан ещё Евгением Пригожиным, сегодня снова актуален как никогда.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Тогда воровать бюджетные деньги и делиться некому будет.
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2 час.
М
Мария
Путину виднее, кого на какие должности ставить.
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2 час.
Татьянка Яцук
То есть по мнению автора личная преданность, обеспечивающая стабильность власти, превыше интересов государства?....
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56 мин.

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