«Если помощь США сократят, то проиграем» – Зеленский

Сергей Карабухин ...Глупый, безмозглый наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже погибло около 2 000 000 украинцев…

Сергей Карабухин ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... КУ-КУ-Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....