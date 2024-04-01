Патрушев: НАТО является стороной конфликта на Украине

Североатлантический альянс (НАТО) фактически является стороной конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации.
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