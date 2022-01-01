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ЦБ получил право ограничивать выдачу кредитов и микрозаймов

ЦБ получил право ограничивать выдачу кредитов и микрозаймов

Как ранее указывали в ЦБ, факторами для ограничения выдач необеспеченных кредитов в рамках закона может выступать высокий рост кредитования заемщиков с большой долговой нагрузкой в течение двух кварталов; рост кредитов за 12 месяцев, опережающий увеличение доходов населения за то же время; рост за 12 месяцев доли кредитов с просрочкой больше 90 дней, который превышает среднеарифметический размер задолженности по потребительским кредитам за тот же период; увеличение доли потребкредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд.

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