Российский рынок в среду слабо растет, покупают золотодобытчиков

Российский рынок открыл торги в среду, 3 апреля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,33% до 3382,39 пункта, индекс РТС прибавил 0,22% до 1150,73 пункта.
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