Визуально постарел лет на 30: что у Никиты Джигурды происходит в жизни

Никита Джигурда с супругой вышли в свет после долгого перерыва. Где пропадал шоумен? И причем здесь Анастасия Волочкова? Почему артист решил кардинально изменить свой имидж? Что об этом думает его жена Марина Анисина? И правда ли спортсменке так и не удалось трудоустроиться в России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии