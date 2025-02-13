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  • em54 Ерофеев
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Визуально постарел лет на 30: что у Никиты Джигурды происходит в жизни

Визуально постарел лет на 30: что у Никиты Джигурды происходит в жизни

Никита Джигурда с супругой вышли в свет после долгого перерыва. Где пропадал шоумен? И причем здесь Анастасия Волочкова? Почему артист решил кардинально изменить свой имидж? Что об этом думает его жена Марина Анисина? И правда ли спортсменке так и не удалось трудоустроиться в России? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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