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Хьюстон – Голден Стэйт – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА плей-офф, 24 апреля 2025

Хьюстон – Голден Стэйт – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА плей-офф, 24 апреля 2025

В четверг, 24 апреля, сыграют Хьюстон и Голден Стэйт в матче 1-го раунда НБА Плей-Офф. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 04:30 по московскому времени.

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