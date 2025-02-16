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Ресурсную сделку между Украиной и США назвали аферой

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение Украины передать США доступ к запасам редкоземельных металлов и других полезных ископаемых взамен на гарантии безопасности аферой и надувательством.

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