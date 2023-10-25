Новое жильё, соцобъекты и проекты КРТ: строительный сектор бьет рекорды в Новосибирской области

О строительстве социальных объектов на территории региона, рекордных темпах ввода жилья и ходе реализации проектов комплексного развития территорий 25 октября в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
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