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В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах

В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что на Кубани и в Ростовской области температура будет такой же, как в июне, «за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона», выпадет много осадков.

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