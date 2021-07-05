В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что на Кубани и в Ростовской области температура будет такой же, как в июне, «за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона», выпадет много осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что на Кубани и в Ростовской области температура будет такой же, как в июне, «за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона», выпадет много осадков.
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