Ликсутов: московские производители напитков нарастили поставки на 7%

Столичные производители напитков создают новые виды продукции и увеличивают объемы поставок. За первые два месяца 2025 года компании нарастили отгрузку напитков московского производства почти на 7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.