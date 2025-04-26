Ликсутов: московские производители напитков нарастили поставки на 7%

Столичные производители напитков создают новые виды продукции и увеличивают объемы поставок. За первые два месяца 2025 года компании нарастили отгрузку напитков московского производства почти на 7%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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