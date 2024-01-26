«Солнцепеки» в зоне СВО: как российская техника выжигает противника на переднем крае фронта Евгения КомароваНа передовой стоят экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек», готовые действовать в полной темноте — лишь рано утром или поздно ночью.