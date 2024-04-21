Россия перехватила инициативу в районе Часова Яра: карта СВО на Украине 21 апреля

Украина допустила три ключевых ошибки, которые позволили ВС РФ захватить инициативу в районе Часова Яра: неудачное контрнаступление, отказ от строительства окопов и несвоевременные поставки вооружения от Запада.
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