Avia.pro - СМИ Наткнулась на видео с такой вот историей из Балашихи. На улице Бояринова, 23, местная женщина гуляла с собакой, когда группа армян начала её оскорблять.
Русский не дрогнул и дал отпор. Группа поддержки армян выскочила из магазина с мачете и предложила оскорбленным русским разобраться 1 на 1
Комментарии
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Игорь Василевский
Дык эта... несуть же... Постоянно... а как от грошиков то отказаться? Они ж, грошики и не пахнут, и никогда лишними не бывают... Потому и... А вот Карабах то не защищали.. Там пальчик могли прищемить. А вот русским начальникам занес и полный покой и порядок...
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11 час.
Николай
Дай бог что бы эти черножопые тебя во все дыры от имели при детях, тогда ты по другому запоёшь.
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8 час.
uikka uikka
причем и стиль написания очень интересный, все время повторяет - я на стороне русского и почему мы должны терпеть, причем, заметь, четкое разделение на русского и армян, как мантра, бесконечные повторы... причем никаких фактов от полиции и что женщина делала в это время автор умалчивает, вот стояла такая и смотрела, зарубят ее мужика мачете или нет 😜... все как обычно у подобных разжигальщиков - хайпа много, фактов ноль... ладно, пусть хайпует, люди не идиоты
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2 час.
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