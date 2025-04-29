Русский не дрогнул и дал отпор. Группа поддержки армян выскочила из магазина с мачете и предложила оскорбленным русским разобраться 1 на 1

Игорь Василевский Дык эта... несуть же... Постоянно... а как от грошиков то отказаться? Они ж, грошики и не пахнут, и никогда лишними не бывают... Потому и... А вот Карабах то не защищали.. Там пальчик могли прищемить. А вот русским начальникам занес и полный покой и порядок...

Николай Дай бог что бы эти черножопые тебя во все дыры от имели при детях, тогда ты по другому запоёшь.