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Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

Shūkan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

Президента Украины Владимира Зеленского может ждать участь Усамы бен Ладена, которого ранее также поддерживали Соединенные Штаты.

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