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Хавбек «ПСЖ» Сарабия интересен «Вулвс». Лопетеги хочет видеть его в команде

Пабло Сарабия может перейти в «Вулверхэмптон». По информации As, хавбеком «ПСЖ» интересовались несколько клубов, но «Вулверхэмптон» предлагает наиболее выгодные для клуба и игрока условия.

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