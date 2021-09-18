Мужчина убил девятилетнюю дочь и бывшую жену под Новосибирском

Flickr В Новосибирской области мужчину подозревают в убийстве бывшей жены и дочери.По данным РЕН ТВ, тела женщины 1973 года рождения и ребенка 2012 года рождения были обнаружены поздно вечером 17 сентября в селе Рождественка Чановского района.