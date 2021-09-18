РЕН ТВ Новости

194 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    Превратили выборы в викторину-лотерею, как и вакцинацию в розыгрышем призов.... Позор! Нарушен закон в тайном голосов...В ЦИК назвали кор...
  • Павел К
    На нижние зубы удобно одежду вешать. :)Ученые "нашли при...
  • Grandad
    Вздутое судно - это что-то новое.Пропавших в море ...

Мужчина убил девятилетнюю дочь и бывшую жену под Новосибирском

Мужчина убил девятилетнюю дочь и бывшую жену под Новосибирском

Flickr В Новосибирской области мужчину подозревают в убийстве бывшей жены и дочери.По данным РЕН ТВ, тела женщины 1973 года рождения и ребенка 2012 года рождения были обнаружены поздно вечером 17 сентября в селе Рождественка Чановского района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх