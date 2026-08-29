Китайские учёные обнаружили шесть аномалий на глубине 2900 км

Китайские геофизики создали детализированную карту неоднородностей на границе мантии и ядра планеты. Обработка данных с 1990 по 2024 год позволила выявить шесть новых зон, потенциально влияющих на рассеяние сейсмических волн на глубине 2900 км.
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