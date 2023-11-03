РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    История  ПОВТОРЯЕТСА ....!!!МИД РФ: Против ре...
  • Гарий Щерба
    Подписал и  ЗАБиЛ , так как  ХРЕН  этой букве  ЗАКОНА  будут  СЛЕДОВАТЬ.  Только вот  НЕ НАЦИСТАМ ВЕРИТЬ ,  так как о...Зеленский ради «д...
  • Александр Терехов
    Кто правит гейропой? Куклы, у которых не только лапки на ниточках но и мозги. И пенять им о депрессии народа гейропы ...СМИ: Европа несет...

Зеленский ради «движения в ЕС» подписал закон о нацменьшинствах

Зеленский ради «движения в ЕС» подписал закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 3 ноября, заявил, что подписал закон о национальных сообществах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии ради «движения в Евросоюз», – сообщают украинские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Подписал и  ЗАБиЛ , так как  ХРЕН  этой букве  ЗАКОНА  будут  СЛЕДОВАТЬ.  Только вот  НЕ НАЦИСТАМ ВЕРИТЬ ,  так как они  ПОСТОЯННО ,,НАЦМЕНЬШИНСТВА,, ГНОБИЛИ  и  УГНЕТАЛИ , НЕ ДАВАЯ УЧИТЬСА  и  РАЗГОВАРИВАТЬ  на  СВОЕМ ЯЗЫКЕ ....!!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх