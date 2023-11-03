Зеленский ради «движения в ЕС» подписал закон о нацменьшинствах

Гарий Щерба

Подписал и ЗАБиЛ , так как ХРЕН этой букве ЗАКОНА будут СЛЕДОВАТЬ. Только вот НЕ НАЦИСТАМ ВЕРИТЬ , так как они ПОСТОЯННО ,,НАЦМЕНЬШИНСТВА,, ГНОБИЛИ и УГНЕТАЛИ , НЕ ДАВАЯ УЧИТЬСА и РАЗГОВАРИВАТЬ на СВОЕМ ЯЗЫКЕ ....!!!