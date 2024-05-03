Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Грады» Ивановских десантников ударили по позициям ВСУ в Часов Яре

«Грады» Ивановских десантников ударили по позициям ВСУ в Часов Яре

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли сокрушительный удар по опорным пунктам националистов в районе Часов Яра.

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