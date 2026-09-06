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Вечерний Новосибирск

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Минприроды прокомментировало ДТП с лосем на Колыванском шоссе

Минприроды прокомментировало ДТП с лосем на Колыванском шоссе

По словам очевидцев, наезд на животное произошел на одном из самых опасных участков трассы. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Кирилл Цветков.

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