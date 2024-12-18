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Закон и Порядок

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"Дротик" от дронов: В России запатентовали очередную военную разработку

"Дротик" от дронов: В России запатентовали очередную военную разработку

Мурманские специалисты запатентовали очередную военную разработку. В Полярном геофизическом институте изобрели "дротик" от боевых дронов.

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