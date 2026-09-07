Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова: как помочь близкому в кризис

Когда рядом кто-то переживает трудный этап, естественно пытаться помочь как можно скорее - подобрать утешающие слова, заглушить страхи, вселить надежду.
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