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Приложением «Госуслуги.Дом» активно пользуются более 121 тысячи нижегородцев

Приложением «Госуслуги.Дом» активно пользуются более 121 тысячи нижегородцев

Около 121 тысячи нижегородцев активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом». Только за последнюю неделю приложение скачали более 1000 жителей региона, сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области, сообщает Государственная жилищная инспекция региона.

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