Приложением «Госуслуги.Дом» активно пользуются более 121 тысячи нижегородцев

Около 121 тысячи нижегородцев активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом». Только за последнюю неделю приложение скачали более 1000 жителей региона, сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области, сообщает Государственная жилищная инспекция региона.
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