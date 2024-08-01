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В России заявили о вероятности появления нового федерального округа

В России заявили о вероятности появления нового федерального округа

Нельзя исключать создание нового федерального округа в России. О вероятности появления округа Донбасса и Новороссии заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии, передает ТАСС.

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