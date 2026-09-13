Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты платили за патенты, чтобы не работать: как четверо ставропольцев и один сотрудник муниципалитета создали 19 легальных призраков Четверо жителей Ставрополья целый год помогали иностранцам легально жить в России.

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