Магомедов одерживает 14-ю победу в карьере на турнире UFC

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов одержал свою 14-ю победу в карьере, победив польского бойца Михала Олексейчука на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
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