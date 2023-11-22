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Тысячи людей встали в очередь на прощании с экс-главой Кузбасса Тулеевым

Тысячи людей встали в очередь на прощании с экс-главой Кузбасса Тулеевым

Очередь на сотни метров растянулась в Кемерово от здания Музыкального театра имени А.К. Боброва. Там проходит прощание с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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