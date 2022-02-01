Аргументы недели

97 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Это кто Вам такое сказал. В связи с климатическими условиями у нас выращивается больше мягких сортов. Это не значит ч...Россия расширяет ...
  • Валерий Ворожищев
    Тогда война?Путин заявил, что...
  • Валерий Ворожищев
    Это приятно, что первоклассное зерно идёт на экспорт, но почему фуражное для народа? Почему нашим фермерам не дают на...Россия расширяет ...

Депутат Госдумы Михаил Делягин: на Украине ожидается «драматическая нищета»

Депутат Госдумы Михаил Делягин: на Украине ожидается «драматическая нищета»

Снижение уровня жизни ожидается в 2022 году во многих странах. Депутат Госдумы, известный экономист Михаил Делягин полагает, что будут проблемы с продовольствием, к которым приведет резкий рост цены на газ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх