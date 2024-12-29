Мятежный костромской хирург, заявивший о геноциде русских в медицине: "На фронте я полезнее"

А хорошие специалисты очень независимы, поэтому чиновникам обычно неугодны. Это не только к медицине относится

Николай Кузнецов

Мигранты это просто инструмент, а основные виновники -наши чиновники, всех видов и всех рангов, которые и позволяют и сами творят это предательство.