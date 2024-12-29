Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 172 подписчика

Мятежный костромской хирург, заявивший о геноциде русских в медицине: "На фронте я полезнее"

Мятежный костромской хирург, заявивший о геноциде русских в медицине: "На фронте я полезнее"

Русский Колоколъ Антон Казанцев стал героем нескольких публикаций на нашем канале в этом году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кузнецов
А хорошие специалисты очень независимы, поэтому чиновникам обычно неугодны. Это не только к медицине относится
Ответить
18 час.
Иван Ураганов
Твари черножопые,загнобили талантливого хирурга!
Ответить
16 час.
Николай Кузнецов
Мигранты это просто инструмент, а основные виновники -наши чиновники, всех видов и всех рангов, которые и позволяют и сами творят это предательство.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх