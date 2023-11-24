Новый цикл проверок статистических данных стартовал в Китае

Государственное статистическое управление КНР объявило о новом цикле регулярных проверок статистических данных, которые будут проводиться в шести административных единицах провинциального уровня и двух центральных правительственных органах Китая с целью борьбы с мошенничеством в статистике и повышения качества данных.