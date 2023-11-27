Маск встретится с президентом Израиля и семьями захваченных ХАМАС заложников

Илон Маск в понедельник встретится с президентом Израиля и семьями заложников, захваченных ХАМАС. На встрече будет сделан акцент «на необходимости действовать, чтобы побороть рост антисемитизма в сети», заявили в офисе президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)