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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Маск встретится с президентом Израиля и семьями захваченных ХАМАС заложников

Илон Маск в понедельник встретится с президентом Израиля и семьями заложников, захваченных ХАМАС. На встрече будет сделан акцент «на необходимости действовать, чтобы побороть рост антисемитизма в сети», заявили в офисе президента.

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