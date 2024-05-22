СВР: США пытаются включиться в расследование покушения на премьера Словакии Фицо

Государственные органы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного "внешнего следа" в этом теракте.
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