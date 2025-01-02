Экологи оценили масштаб загрязнения побережья Анапы

Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе. По словам эксперта Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, менее половины разлившегося мазута выпало на побережье, а оставшаяся часть остается в толще воды.