Экологи оценили масштаб загрязнения побережья Анапы

Экологи оценили масштабы загрязнения Черного моря после крушения танкеров в Керченском проливе. По словам эксперта Российского экологического движения Ильи Рыбальченко, менее половины разлившегося мазута выпало на побережье, а оставшаяся часть остается в толще воды.
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