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«Угрожал скинуть с 14 этажа»: как Юлия Паршута пережила годы домашнего насилия и начала жизнь заново

«Угрожал скинуть с 14 этажа»: как Юлия Паршута пережила годы домашнего насилия и начала жизнь заново

На сцене Юлия Паршута всегда демонстрирует абсолютный контроль и уверенность: зрители помнят её яркие перевоплощения в шоу «Один в один» в Филиппа Киркорова, участие в проекте «Маска», где её вокал путали с голосом Ларисы Гузеевой, и годы работы в популярной группе «Инь-Ян».

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