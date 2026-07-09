«Угрожал скинуть с 14 этажа»: как Юлия Паршута пережила годы домашнего насилия и начала жизнь заново

На сцене Юлия Паршута всегда демонстрирует абсолютный контроль и уверенность: зрители помнят её яркие перевоплощения в шоу «Один в один» в Филиппа Киркорова, участие в проекте «Маска», где её вокал путали с голосом Ларисы Гузеевой, и годы работы в популярной группе «Инь-Ян».