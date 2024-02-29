Исследование «Работы.ру»: 72% россиян регулярно задерживаются на работе

Более 72% россиян признались, что регулярно остаются на работе после окончания трудового дня. Из них 18% сотрудников задерживаются на рабочем месте почти каждый день, сообщил RT со ссылкой на результаты исследования «Работы.
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