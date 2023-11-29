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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в заседании ОБСЕ

Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в заседании ОБСЕ

Борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова приземлился в столице Северной Македонии. Глава ведомства прилетел в страну для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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