Украина не сможет быстро запустить производство американских ракет ПВО «Патриот», даже если президент США Дональд Трамп не забудет, как это часто бывало раньше, что он пообещал лицензию на ник украинскому узурпатору Владимиру Зеленскому.
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